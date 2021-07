Disastroso inseguimento dopo un furto d’auto: il suv sbanda, impatta con altre auto e si ribalta

La dashcam di un veicolo della polizia della Florida ha ripreso gli istanti di un drammatico incidente stradale che ha coinvolto un’auto precedentemente rubata dai cinque giovani al suo interno

Un inseguimento stradale dall’epilogo drammatico. Sono immagini impressionanti quelle diffuse nelle scorse ore dalla Florida Highway Patrol, che mostrano, ripreso dalla dashcam di un veicolo della polizia, un pericoloso inseguimento su un’autostrada trafficata dello stato americano, conclusosi in maniera disastrosa. La vicenda risale al 19 maggio quando cinque adolescenti hanno rubato un veicolo da una casa di Fort Lauderdale per poi darsi alla fuga. Una pattuglia della Florida Highway Patrol si è messa al loro inseguimento rimanendo alle spalle del Suv, in fuga sulla I-96 nel sud della Florida, come mostrato dal filmato diffuso solo in queste ore dalle autorità.

LEGGI ANCHE =>> Folle inseguimento stradale si conclude col botto: auto si schianta contro uno spartitraffico

Il video del disastroso inseguimento è diventato virale

Pochi minuti dopo però il conducente perde il controllo del mezzo e va a impattare violentemente contro il guard-rail. Nelle immagini si vede una seconda auto della polizia affiancare i fuggitivi sulla sinistra: a quel punto il conducente sbanda verso destra colpendo due auto prima di andarsi a schiantare, ribaltandosi. Nell’impatto il Suv è stato completamente distrutto, e si è fermato proprio davanti al veicolo della polizia: al loro interno i ragazzi hanno subito lesioni grave ma, come riportato dalle autorità, non pericolose per la vita. Nel video si vedono anche i successivi istanti dell’arresto dei ladri con ferite più lievi mentre per gli altri sono intervenute le ambulanze.