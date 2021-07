Va a cena con i genitori, ha un malore e muore al ristorante: Marica aveva solo 34 anni

I genitori l’hanno vista sbiancare e sentirsi male: tragedia a Santa Maria Capua Vetere dove una 34nne è deceduta per cause naturali senza che nessuno potesse fare nulla per salvarla

Si era recata a cena con i suoi genitori in un ristorante quando improvvisamente si è sentita male ed è morta. La vittima è una donna di soli 34 anni che stava trascorrendo una tranquilla serata in famiglia in un locale piuttosto conosciuto di Santa Maria Capua Vetere; come riportato da Edizione Caserta Marica, questo il nome della persona deceduta, aveva deciso insieme ai genitori di mangiare un panino per cena e si erano dunque accomodati ad un tavolo di una rosticceria. Secondo quanto ricostruito, in maniera del tutto improvvisa la donna avrebbe iniziato a sentirsi male, il suo colore del viso sarebbe cambiato, sbiancando, preoccupando i suoi genitori che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza e hanno posizionato la 34enne a terra per poi dare inizio a massaggi cardiaci e manovre di rianimazione.

Ogni tentativo di rianimarla è risultato vano

Ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano: la giovane era già deceduta al loro arrivo e non si è più ripresa tanto che ne è stata dichiarata la morte in loco per cause naturali. Lasciando interdetta e sconvolta l’intera comunità di Santa Maria Capua Vetere, dove Marica viveva. Sono giorni difficili per la città e la provincia di Napoli: prima della morte di Marica, la città piangeva la scomparsa di una giovane mamma di tre bimbi di nome Mariarca, deceduta dopo giorni di agonia. Un’altra giovane, la 32enne Valentina, è stata invece stroncata poco prima da una malattia contro la quale combatteva da molto tempo. Intanto sul corpo di Marica è stata disposta l’autopsia.