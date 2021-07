Sale su una giostra in un parco divertimenti: ragazzina colpita in pieno volto da un gabbiano 

Era appena partita con un’amica dallo Springshot, una giostra di un parco divertimenti americano, quando si è ritrovata un gabbiano letteralmente sul volto. L’assurda esperienza di un’adolescente catturata in un video

Voleva solo fare un giro su una giostra in spiaggia ma si è ritrovata con un ‘gabbiano in bocca’. Ha dell’incredibile quanto successo nei giorni scorsi a Morey’s Piers, parco divertimenti di Wildwood, rinomata cittadina costiera del New Jersey. Una ragazzina che stava festeggiando il suo compleanno ha deciso di salire su una giostra chiamata Springshot, che lancia gli occupanti in aria a 75 miglia orarie, trasformando per un istante le persone in “palle di cannone umane”. Georgia si trovava a bordo insieme all’amica Kiley e, non immaginava certo quanto sarebbe accaduto a breve. Pochi istanti dopo essere ‘decollate’ infatti Kiley ha avuto giusto il tempo di accorgersi di un volatile, un grosso gabbiano, che stava arrivando dritto sul suo volto prima di ritrovarselo direttamente in faccia. In qualche modo la ragazza è riuscita a strapparsi l’uccello dal viso e il gabbiano, fortunatamente non ferito, ha ripreso il suo volo.

Il video è diventato virale

“Sapevo che non c’era modo di tornare indietro e che mi avrebbe colpito”, ha raccontato in seguito la giovane. “Non sapevo cosa fare quindi ho aspettato l’impatto, dopodichè l’ho afferrato e allontanato rapidamente”. La ragazza non si è fatta male ma, come rivelato, non ha più intenzione di ripetere nuovamente quell’attrazione dopo la sventura che le è capitata. Nel frattempo il video dell’episodio, filmato dalla telecamera che solitamente cattura le espressioni terrorizzate delle persone che salgono sulla giostra, è divenuto virale.