Focolaio Covid a Stromboli: 14 persone positive, 7 sono turisti provenienti da Milano

Il virus si diffonde anche alle Eolie: a Stromboli in centinaia di stanno sottoponendo al tampone a seguito della scoperta di un focolaio Covid con 17 casi positivi accertati

Le Eolie si trovano a dover fronteggiare un focolaio di contagi Covid, rilevato a Stromboli. Sarebbero almeno 14 le persone risultate positive e la metà sarebbero turisti milanesi: si tratta di persone che, sottolinea Il Giorno, avevano deciso di trascorrere le vacanze nelle vicinanze della spiaggia di Piscità e per questo avevano affittato un’abitazione. Ma tra i contagiati vi sono anche isolani e quattro camerieri, ed il ristorante presso cui lavorano è stato chiuso in via precauzionale. Stando alla ricostruzione dei fatti, tutto ha avuto inizio nella giornata di sabato; come spiegato da un isolano in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid, “una turista è sbarcata sull’isola e dopo qualche giorno è stato accertato che era risultata affetta dal Covid. In quell’arco di tempo si sono verificati tutti i suoi contatti e fino ad ora sono stati accertati 14 casi e siamo tutti in quarantena”.

Tamponi di massa a Stromboli per paura di altri contagi

La preoccupazione è però che i casi possano essere molti di più e per questo sull’isola quasi tutti, isolani e vacanzieri, stanno effettuando il tampone, per scongiurare il rischio di contagio. L’Usca e la guardia medica hanno organizzato le verifiche con tamponi di massa e si sono presentate centinaia di persone, numeri che permettono di comprendere quanto sia grande la preoccupazione sull’isola. Per quanto riguarda i turisti positivi, il comune di Lipari ha confermato che si trovano tutti in isolamento e le procedure previste sono state attivate dall’Usca in collaborazione con il medico di medicina generale locale; tra queste la quarantena immediata ed il tracciamento dei contatti per poter effettuare i tamponi. Le persone che rientrano nell’indagini sono state contattate dalle autorità sanitarie.