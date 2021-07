Schianto tra molte auto sulla statale: un morto e tre feriti, strada chiusa al traffico

Domenica da incubo sulle strade italiane: un uomo è morto e tre persone sono rimaste ferite in uno schianto che ha coinvolto diversi veicoli sulla statale 162Dir

Una domenica rovinata da una tragedia avvenuta sulle strade italiane. È tremendo l’epilogo del disastroso incidente avvenuto nella mattinata sulla strada statale 162Dir del Centro Direzionale, a Napoli. Qui, per ragioni ancora da chiarire, all’altezza del Km 8 diverse vetture hanno impattato tra loro, provocando il decesso di una persona, la cui identità non è stata al momento resa nota. Ma non solo perchè oltre alla vittima si contano anche tre feriti. Diverse le ambulanze accorse sul tratto stradale, in direzione di Acerra, insieme alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli uomini dell’Anas.

Strada interdetta al traffico per ore

Le forze dell’ordine si sono occupate di effettuare tutti i rilievi del caso per capire sia la dinamica dell’incidente che chi lo abbia ‘innescato’ e accertare anche eventuali responsabilità. Il lavoro di rimozione delle lamiere dei veicoli e delle auto incidentate ha richiesto molto tempo e per tale ragione la circolazione ha subito importanti rallentamenti e disagi. Infatti il transito in direzione Acerra, all’altezza del km 8 a Napoli è stato temporaneamente interdetto e il traffico è stato deviato sulla viabilità locale, così da consentire il ripristino del tratto stradale nel più breve tempo possibile.