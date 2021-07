Donna “attraversa” il confine russo con la mano sinistra: la polizia la multa pesantemente

Ha abbracciato la “pietra del cuore”, un sito che indica la linea di confine tra Norvegia, Russia e Finlandia. E per questo un’escursionista norvegese è stata immediatamente sanzionata

Ha attraversato il confine russo con il suo braccio sinistro e per questo è stata pesantamente multata. Sembra assurdo ma è quanto accaduto ad una donna norvegese, sanzionata dalla polizia di Finnmark, nel nord del Paese, per aver accidentalmente attraversato il confine durante un viaggio a Treirksrøyen, il luogo che segna i confini tra Norvegia, Finlandia e Russia. L’escursionista, secondo quanto riportato da thelocal.no, ha raggiunto il punto esatto che segna il confine e avrebbe abbracciato quella che i locali chiamano “la pietra del cuore”, che si trova in cima al tumulo ed indica il punto esatto di confine. Compiere questo gesto significa però attraversare parzialmente il confine, e così lei ha fatto con la mano sinistra: un atto questo considerato illegale secondo le norme del National Borders Act.

L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del sito e segnalato alla polizia dalle forze armate al confine. A quel punto la polizia locale ha emesso la sanzione nei confronti della donna. “Ci sono regole piuttosto rigide quando si tratta di attraversare il confine”, ha riferito al quotidiano VG Lisa Moon Sneve, del distretto di polizia di Finnmark. Sottolineando che si tratta di un reato piuttosto comune: “Non conosco il numero esatto, ma succede spesso”, ha confermato. L’escursionista non ha ancora pagato la sanzione, il che significa che potrebbe, qualora si rifiutasse di farlo, finire davanti ad un tribunale distrettuale. In tal caso la sanzione potrebbe arrivare a 9.600 corone oltre al rischio di 19 giorni di carcere, qualora dovesse reiterare la volontà di non saldare il conto.

“Multe elevate per impedire alla gente di attraversare il confine”

Sneve ha spiegato che la multa può sembrare eccessiva ma è necessaria per impedire alle persone di attraversare il confine illegalmente. “Ci sono moltissimi turisti a cui non è chiaro quanto sia rigoroso, ma non essere a conoscenza della legge non è una scusa. Le multe sono alte per impedire alle persone di attraversare il confine”, ha confermato.