Enorme tempesta di sabbia provoca maxi tamponamento a catena: 7 morti e molti feriti gravi

Almeno venti veicoli tra auto e tir sono rimasti coinvolti in un enorme tamponamento a catena provocato da una tempesta di sabbia nello stato americano dello Utah

È un bilancio assolutamente drammatico quello conseguente ad un maxi tamponamento a catena provocato da una enorme e impetuosa tempesta di sabbia. Il disastro è avvenuto nello stato americano dello Utah e ha coinvolto decine di automobilisti i quali, nell’arco di pochi minuti, si sono ritrovati di fronte un vero e proprio muro sabbioso color marrone-rossastro che ha praticamente azzerato la visibilità: è stato il forte vento ad innescare la tempesta di polvere o sabbia e sulla interstatale I-15 si è generato il caos. Secondo quanto riportato dalle autorità almeno venti veicoli tra auto e tir avrebbero riportato seri danni tamponandosi l’un l’altro.

Dopo il primo schianto infatti, a causa della tempesta, altri veicoli sono finiti contro i mezzi incidentati dato che i loro conducenti si sono resi conto soltanto all’ultimo momento del fatto che l’autostrada fosse bloccata. Ben 7 persone hanno perso la vita in un vero e proprio ammasso di lamiere accartocciate e decine sono rimaste ferite, alcune delle quali in condizioni gravi o gravissime tanto che si teme che il bilancio possa aggravarsi nelle prossime ore. L’incidente è avvenuto nei pressi di Kanosh, località ubicata a poco più di 250 km a sud da Salt Lake City. Autorità e vigili del fuoco hanno dovuto chiudere parzialmente la I-15 deviando il traffico su strade alternative e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati hanno richiesto diverse ore.

SANDSTORM: wow look at this video of the sand storm in Millard County. @UTHighwayPatrol reports at least 6 people died today in multiple crashes between Kanosh and Meadow as a strong sand storm moved in. Video courtesy: Emma Hahne @fox13 pic.twitter.com/iEmiBooUI3

— Sydney Glenn (@SydneyGlennTV) July 26, 2021