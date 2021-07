Norvegia, avvistato un gigantesco meteorite a Oslo: “Una palla di fuoco, ha aperto porte e finestre”

Evento eccezionale a Oslo, dove nella notte si è assistito al passaggio di un grande meteorite. Nessun danno.

Nella notte scorsa i cittadini di Oslo, capitale della Norvegia, hanno assistito al passaggio di un meteorite gigantesco. Esso non ha causato danni e si è inabissato nelle foreste attorno alla città. Non si registrano danni o feriti, ma l’evento è stato realmente eccezionale.

Diverse persone hanno contattato la polizia per dire di aver visto una luce molto intensa e sentito forti rumori. La notizia è stata riportata oggi dall’emittente norvegese ‘Nrk’ e dal quotidiano ‘Vg’: “Una palla di fuoco, il meteorite ha aperto porte e finestre”.

Alcune persone, dunque, sostengono che la pressione esercitata dal passaggio del meteorite abbia provocato l’apertura di finestre o porte.

Gigantesco meteorite caduto nei pressi di Oslo. La pressione esercitata dal passaggio del “meteorite ha aperto porte e finestre”

Il bagliore del meteoroide era visibile in gran parte della Norvegia meridionale e, secondo alcune fonti, persino in Svezia poco dopo l’una del mattino.

Alcuni esperti hanno ipotizzato che diverse parti del meteorite possano essere cadute a ovest della capitale norvegese. Vegard Lundby, del ‘Norwegian Meteorite Network’ ha riferito di ricerche in corso per il ritrovamento dei frammenti. Alcuni di essi potrebbero pesare addirittura alcuni chilogrammi e rivelarsi preziosissimi per la ricerca in questo campo.