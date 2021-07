Paura in autostrada: estrae una pistola dal mezzo in corsa e spara ad un automobilista

Un uomo è stato arrestato per aver aperto il fuoco, a causa di una ‘disputa ad alta velocità’ su una trafficata strada statunitense. Rischia una pesante condanna

Il dipartimento di polizia di Houston sta indagando su una sparatoria avvenuta nel fine settimana sulla Beltway 8 che potrebbe essere scaturita da un ‘diverbio stradale a distanza’. Due giorni dopo l’accaduto, l’ufficio della polizia del distretto 3 della contea di Harris ha ricevuto una soffiata attraverso il suo sito Web “See Something Say Something” in merito ad un uomo che è stato visto puntare una pistola e sparare a un altro veicolo, mentre entrambe stavano viaggiando a forte velocità. La persona che ha denunciato l’autista ha fornito agli investigatori le riprese della dashcam dell’incidente. Nel giro di poche ore, l’ufficio del poliziotto è stato in grado di identificare il sospettato come Irvin Guevara. Guevara è stato arrestato per porto illegale di arma ed è stato preso in custodia. Ha ammesso di aver puntato la pistola ed è stato registrato nella prigione della contea di Harris.

Aggressore e vittima identificati grazie al video di una dashcam

Le autorità sono inoltre riuscite a risalire anche all’identità della vittima: agli agenti ha detto che Guevara non solo gli ha puntato contro la pistola, ma avrebbe anche affermato che l’uomo ha esploso alcuni colpi. Gli inquirenti affermano dunque che verranno presentate ulteriori accuse nei confronti dell’autore del gesto, il quale dovrà inoltre spiegare per quale ragione lo ha fatto. Se confermata la versione della vittima, rischia accuse molto pesanti oltre alla detenzione illegale di arma e alle minacce.