Ruba mutandine e reggiseni: ladro seriale di biancheria intima femminile inchiodato da un video

Un 29enne è stato arrestato dopo tre furti in pochi giorni in abitazioni di donne, alle quali ha sottratto diversi capi di biancheria intima, probabilmente per poi indossarli lui stesso

Un ladro seriale di biancheria intima femminile. È questa l’accusa rivolta ad un uomo tratto in arresto dopo essere stato denunciato da tre donne di Pasadena, in Texas, secondo le quali il 29enne avrebbe fatto irruzione nei loro appartamento rubando dozzine di paia di mutandine femminili. Nell’indagare nei confronti di Jacob Davidson però, la polizia ha scoperto che non era la prima volta che lo faceva e che il 29enne era già stato condannato per aver fatto la stessa cosa ad Austin. Davidson è stato arrestato dalla polizia di Pasadena mercoledì pomeriggio per tre furti con scasso. È accusato di aver fatto irruzione nell’appartamento di Lacy Guajardo nel blocco 7800 di Spencer Highway mercoledì 9 giugno alle 5:22 mentre la donna si trovava fuori casa con la madre per portare il fratello al lavoro. Quando sono tornate a casa, hano notato che la sua porta d’ingresso era danneggiata e i suoi vestiti erano sparsi sul pavimento della sua stanza. Inizialmente pensava non le fosse stato rubato nulla ma nelle ore successive si è resa conto che parte della sua biancheria intima, alcuni vestiti e del trucco erano stati portati via.

LEGGI ANCHE =>> Un uomo le ruba la Mercedes nuova: lei segue il ladro per giorni, lo affronta e se la riprende

Il secondo furto è avvenuto all’1 di notte di tre giorni dopo, mentre la vittima era al lavoro. Qui Davidson ha rubato dieci paia di mutante, trucco oltre a parti di altri vestiti. Nella casa della terza vittima sarebbe entrato venerdì 9 luglio usando una chiave lasciata accidentalmente fuori. Anche in questo caso ha rubato 15 paia di mutandine, trucco, 8 reggiseni, 12 costumi da bagno, oltre al cesto della biancheria sporca nella quale c’erano anche vestiti della figlia di 6 anni. Davidson sarebbe stato catturato in almeno un video. Secondo quanto emerso il 29enne aveva tenuto d’occhio le sue vittime, prendendole di mira in modo specifico per i loro capi di abbigliamento, (probabilmente per indossarli lui stesso) ma loro non si sarebbero mai accorte di nulla. Sembra inoltre che abbia tentato di mettere a segno altri due furti nella stessa zona, non riuscendoci.

L’uomo ha alle spalle una infinita serie di condanne

Nel 2019, ha fatto irruzione in una lavanderia della St. Edwards University di Austin e ha rubato 57 paia di biancheria intima femminile e altri indumenti. È stato condannato a 18 mesi dietro le sbarre per quel caso. Inoltre, una ricerca negli atti del tribunale nella contea di Johnson, che si trova vicino a Dallas, mostra che Davidson è stato condannato per aver adescato un bambino con l’intento di commettere un crimine. Nel 2010 è stato condannato a quattro anni di carcere. L’anno successivo, è stato condannato per furto con scasso in un’abitazione nella contea di Johnson e condannato a 10 anni di libertà vigilata. Nel 2015 gli è stata revocata la libertà vigilata ed è stato condannato a sette anni di carcere. Nel gennaio 2021 la contea di Johnson ha revocato nuovamente la sua libertà vigilata e lo ha condannato a 6 anni di carcere, ma gli ha riconosciuto il tempo già scontato.