Costretto a rimuovere la statua omaggio per il padre: “Con quei baffi somiglia a Hitler”

Un uomo è stato costretto a rimuovere dal cimitero la statua commemorativa in onore del padre perché somigliava ad Adolf Hitler.

Ci sono volte in cui le coincidenze possono creare problemi inimmaginabili. Lo sa bene un uomo di 51 anni residente a Weil im Schönbuch nel Baden-Württemberg che nei giorni scorsi è stato costretto a togliere dal cimitero la statua fatta costruire in onore del padre. Dopo la scomparsa del genitore, l’uomo ha commissionato all’artista Vincent Kröner una statua in legno che raffigurasse il padre con un completino da calcio sulla cui maglietta campeggiava il numero civico dell’abitazione.

Un gesto affettuoso e romantico che però ha fatto infuriare la comunità in cui vive. Ben presto, infatti, i visitatori del cimitero hanno cominciato a lamentarsi perché l’uomo raffigurato nella statua somigliava ad Adolf Hitler per via della capigliatura e del baffetto. Inoltre hanno notato che sulla maglia campeggiava il numero 88, simbolo che per i gruppi neo nazisti rappresenta la frase “Heil Hitler”.

La statua del padre somiglia ad Hitler: figlio affranto costretto a rimuoverla

Le lamentele sono diventate vere e proprie proteste che hanno raggiunto l’ufficio del sindaco. I cittadini di Weil im Shönbunch hanno manifestato il proprio sconcerto nel vedere quella che sembrava un chiaro riferimento al nazismo, mentre il figlio dell’uomo ha spiegato che si trattava di una coincidenza. La capigliatura ed il look erano quelli del padre, la maglia da calcio è stata messa per via del suo lavoro come magazziniere di una società sportiva e il numero 88 è semplicemente il civico della sua abitazione.

Per evitare ulteriore agitazione nei concittadini, il sindaco Wolfgang Lahl ha richiesto la rimozione della statua in legno dal cimitero. Al momento il manufatto si trova nel giardino di casa del figlio, l’unico luogo in cui gli è permesso di tenerlo. La vicenda, riporta la Bild, non è ancora conclusa visto che la Sicurezza di Stato sta indagando sull’accaduto sulla base della legge che vieta l’uso di simboli di organizzazioni anticostituzionali.