Ferrari fuori controllo si schianta contro un’auto nella direzione opposta: è un disastro, due morti

Due persone hanno perso la vita, una delle quali sul colpo, a causa di un violento incidente provocato da una Ferrari fuori controllo. La strada è stata chiusa per ore

Uno schianto impressionante che non ha lasciato loro scampo, lasciado i loro veicoli irriconoscibili. È avvenuto su Westheimer a Chimney Rock in Texas dove le autorità hanno dovuto chiudere le corsie stradali in direzione est tra Chimney Rock e Yorktown per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e l’avvio delle indagini. Secondo quanto riferito dalla polizia di Houston una delle auto coinvolte nell’orribile schianto era un aFerrari: il conducente dell’auto sportiva di lusso avrebbe accelerato in direzione ovest quando avrebbe colpito la mediana perdendo il controllo. La Ferrari è dunque finita nelle corsie opposte, in direzione est, urtando violentemente una Hyundai Elantra nera alla guida della quale c’era una donna di 57 anni, morta sul colpo dopo che l’auto si è capovolta.

La parte frontale della Ferrari non esiste più

La polizia ha affermato che l’uomo di 44 anni alla guida della Ferrari è stato portato in ospedale, dove è stato successivamente dichiarato morto. La divisione per i crimini veicolari di HPD sta indagando sull’incidente mortale. Nel frattempo sono state diffuse le immagini delle conseguenze dell’incidente: si può osservare la parte frontale della Ferrari bianca completamente sventrata e, una decina di metri più avanti, il secondo veicolo capovolto, con quattro pattuglie ferme in mezzo alla strada chiusa. Entrambe le auto si trovano sul ciglio della strada e la quantità di detriti a terra permette di comprendere la gravità e la violenza dell’impatto.