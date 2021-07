L’incredibile scoperta: i cacatua hanno imparato ad aprire il bidone della spazzatura per cercare cibo – IL VIDEO

Una procedura in cinque fasi frutto di un vero e proprio processo evolutivo guidato dall’istinto di sopravvivenza, quella messa in atto dai cacatua in Australia, in gradi di aprire il bidone della spazzatura

Un volatile in grado di aprire un bidone della spazzatura per cercare cibo. Sembra incredibile ma è quanto, guidati dall’istinto di sopravvivenza, sono in grado di fare i cacatua, uccelli molto diffusi in Australia, seguendo una sorta di procedura in cinque fasi che sembra essere ormai diventata un comportamento consolidato. Ma come ci riescono? Lo hanno scoperto Barbara Klump e Lucy Alpin, ricercatrici al Max Planck Institute of Animal Behavior in Germania osservando il video, realizzato dallo scienziato australiano Richard Major, di un cacatua a Sydney intento ad aprire un bidone pieno di rifiuti. “È stato così emozionante osservare un modo così ingegnoso e innovativo di avere accesso ad una risorsa alimentare; abbiamo capito immediatamente che dovevamo studiare sistematicamente questo comportamento unico nella ricerca di cibo”, hanno spiegato le ricercatrici.

I cacatua hanno sviluppato diversi metodi di apertura

Questa specie di volatile infatti riesce a raggiungere gli avanzi di cibo contenuti al suo interno in questo modo: con il becco fa leva sulla copertura per aprirla, poi gira il collo di lato saltellando sul bordo del bidone e riesce, sempre con il becco o aiutandosi con una zampa, a tenerlo aperto. Ma non finisce qui perchè camminando lungo il bordo il cacatua riesce ad aprire completamente il coperchio e a quale punto può mettersi a cercare cibo. Dopo alcuni anni di studio i risultati della ricerca sono stati pubblicati su Science e confermano che il famoso uccello australiano è riuscito non solo ad apprendere questa abilità ma anche a sviluppare metodi differenti di apertura dei bidoni. Una dimostrazione concreta dell’evoluzione di un nuovo comportamento in quello che è considerato un uccello molto socievole e particolarmente comune sulla costa orientale australiana. Peraltro analizzando le segnalazioni dei cittadini i ricercatori hanno scoperto che il comportamento si è diffuso tra i quartieri vicini in modo più rapido rispetto a quelli più lontani, conferma del fatto che i cacatua hanno appreso il metodo di apertura da altri volatili nelle vicinanze.