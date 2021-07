Agente si ferma per aiutare un automobilista: travolto e ucciso da un’auto

Un agente della Polstrada di 36 anni è morto, in servizio, mentre aiutava un automobilista in panne. Un’auto lo ha travolto in pieno, uccidendolo sul colpo

Stava dando una mano ad un automobilista rimasto in panne che aveva forato quando è stato travolto mortalmente da un’auto. La vittima è un poliziotto, deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto avvenuto, mentre era in servizio, sulla statale 131 Dcn a Posada, nella provincia di Nuoro. La vittima è un agente della polizia stradale di

Siniscola che stava svolgendo il suo lavoro, ovvero prestare soccorso ad una persona in difficoltà su quel tratto stradale; ma improvvisamente si è trasformato da soccorritore a

vittima a causa di un incidente tragico la cui dinamica resta al momento poco chiara. Secondo quanto emerso, l’agente aveva solo 36 anni e con una pattuglia della stradale era intervenuto in seguito alla segnalazione di un automobilista bloccato per problemi alla sua auto, in seguito ad una foratura.

Inviato l’elisoccorso ma l’agente era già morto

Tutto è accaduto in una manciata di secondi: mentre l’agente si trovava nelle vicinanze del veicolo, è sopraggiunto un veicolo che lo ha colpito in pieno, scagliandolo a terra a diversi metri di distanza. Sul posto sono stati inviati immediatamente i soccorsi, compreso l’elicottero del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, morto sul colpo. Per poter effettuare tutti i necessari rilievi, il tratto stradale in direzione Olbia è stato chiuso al traffico. Marino Terrezza è il nome della vittima: viveva ad Orosei, con la moglie e il figlio.

Vincenzo Chianese, segretario generale di ES Polizia, ha dichiarato: “Siamo vicini ai congiunti di Marino Terrezza, assistente della Polizia di Stato, in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola che ha perso la vita stamattina nei pressi di Posada. Era un professionista sempre disponibile e benvoluto da tutti, l’ennesimo nostro eroe”.