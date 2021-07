“Le corse per montare i macchinari? Vedrai che non le farò più”: è bufera per lo sfogo di un’infermiera

La frase scritta da un’infermiera contro i no vax su una chat Facebook ha creato un putiferio sui social, scatenando rabbia e indignazione.

Il continuo aumento di casi di Covid in Italia ha portato all’esasperazione la popolazione. Lo spettro di una nuova chiusura che comporterebbe il fallimento della seconda stagione estiva consecutiva, l’interruzione (l’ennesima) di tantissime attività e frustrazione tra chi alla fine di questo tunnel non intravede la luce, spaventa e non poco gli italiani. Il governo sa bene che nuove chiusure avrebbero un effetto drammatico e per questo motivo ha approvato la legge sul Green Pass, impedendo solo a chi non è vaccinato o non ha prova certa di non essere contagiato di svolgere le attività maggiormente a rischio.

La decisione ha generato una veemente reazione da parte di chi è contrario al vaccino e considera l’obbligo una privazione della libertà personale. In questi giorni sono state numerose le manifestazioni dei contrari al Green Pass e proprio queste scene hanno generato una spaccatura nella popolazione italiana, tra chi si è già fatto il vaccino e ritiene corretta la decisione e chi invece la pensa in modo contrario. Una divisione che è diventata dibattito pubblico e che sta facendo salire la tensione in tutto il Paese.

La frase dell’infermiera contro i novax genera una bufera social

L’emblema di una situazione che sta degenerando è lo screenshot (lo trovate in calce alla notizia) della frase che un’infermiera toscana avrebbe pubblicato sui social parlando della questione no vax. Rispondendo infatti ad un commento, la donna avrebbe scritto:

“Tra poco ce li troveremo in reparto e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere…Sai bucare la vena una decina di volte facendo finta di non prenderla. Ecco, poi potrebbe venirmi in mente altro. Vedrai che le corse per montare i macchinari la sottoscritta non le farà più, ma avrò calma, molta calma”.

Una posizione che spaventa, perché condivisa da una professionista il cui compito è offrire assistenza ai medici e ai malati al fine di salvare loro la vita. La foto del commento è diventata rapidamente virale sui social, specie su Facebook, ed ha generato comprensibilmente disapprovazione e paura da parte di tutti gli utenti.