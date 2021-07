Meteo, sarà il weekend più caldo dell’anno in tutta Italia: picchi di 45 gradi in Sicilia

Per gli esperti del sito ‘ilmeteo.it’ il prossimo weekend sarà “la più forte ondata di caldo dell’estate, con punte fino a 45 gradi al Sud”.

L’estate in Italia è entrata nel vivo. I prossimi giorni saranno i più caldi dell’anno e in alcune regioni come la Sicilia si toccheranno punte fino a 44-45 gradi. Secondo gli esperti del sito ‘ilmeteo.it’ il weekend alle porte sarà “la più forte ondata di caldo dell’estate, con punte fino a 45 gradi al Sud”.

Ma questo caldo torrido non sarà l’unica nota negativa del meteo italiano. Infatti, sempre secondo gli esperti, entro domenica “un nuovo fronte perturbato in ingresso dalla Francia porterà violenti temporali sulle regioni settentrionali”. Al Nord ci sarà il rischio di eventi come forti nubifragi e grandinate.

Caldo torrido in Italia: il weekend alle porte sarà il più afoso dell’anno

Come detto, nelle regioni del Sud il caldo sarà fortissimo. Valori meno elevati, ma comunque molto caldi, si registreranno anche nelle regioni centrali, con valori massimi intorno ai 36 gradi nelle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio. Al Nord, l’apice del caldo si raggiungerà tra venerdì e sabato, quando in alcune parti dell’Emilia si raggiungeranno i 38 gradi.

Nelle regioni del Nord il tempo peggiorerà tra il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica, quando un fronte temporalesco riuscirà a fare breccia nell’anticiclone. Come detto, non si esclude il rischio di eventi meteo estremi in Lombardia, Veneto e Friuli.