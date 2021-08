Colpita da un sasso scagliato da un tir in corsa, bimba muore a 10 anni: il camionista non si è accorto di nulla

Si trovava in auto con il padre quando un sasso ha colpito violentemente il parabrezza e le è pimobato in testa. La piccola Kambrie è morta a soli 10 anni

Una vita spezzata a soli 10 anni a causa di un sasso che l’ha colpita in pieno mentre stava viaggiando in auto con il padre. È una tragedia che ha sconvolto un intero Paese

quella avvenuta a Malad City, nell’Idaho, Stati Uniti, e che ha coinvolto la giovane Kambrie Horsley, una bambina che si trovava nel veicolo del padre Brad quando improvvisamente le è piombato un sasso dritto in testa. Come ricostruito dai media locali sulla base delle affermazioni delle autorità, la causa dell’incidente sarebbe riconducibile al passaggio di un autocarro che stava viaggiando sulla stessa strada e poco più avanti dell’auto di Brad Horsley. Il mezzo pesante avrebbe spostato una roccia del diametro di 10 centimetri, scagliandola a forte velocità verso padre e figlia. Dopo aver colpito il parabrezza, il sasso è finito sulla testa della piccola: è stato il papà stesso a portarla urgentemente in ospedale ma qui poco dopo Kambrie è spirata.

Lo strazio e il dolore della famiglia

Nelle ore successive la famiglia ha scritto un messaggio sottolineando: “Le parole non possono descrivere lo shock e la tristezza che proviamo tutti», ha scritto la famiglia di

Kambrie. «Ci mancherà terribilmente, ma troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo”. Dalle indagini è emerso inoltre che il conducente del camion non si era accorto di nulla

e solo quando gli agenti della contea di Oneida lo hanno rintracciato ha saputo del tragico incidente e che una bambina era morta. Un dramma che in poche ore ha varcato i

confini dello stato, commuovendo l’intera America. La famiglia ha ricevuto via social migliaia di messaggi di cordoglio provenienti da decine di città.