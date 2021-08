Gesto estremo sulla superstrada, si ferma in un’area di sosta e si spara: ha lasciato una lettera di addio

Un uomo si è fermato in una piazzola di sosta, ha estratto una pistola regolarmente detenuta e si è sparato alla testa. Che cosa lo ha spinto a compiere il gesto estremo?

Un’arma da fuoco e una lettera sono stati rinvenuti accanto al corpo di un uomo, trovato morto in una piazzola di sosta della Superstrada 36 in direzione sud, verso Lecco. Sono stati alcuni automobilisti a lanciare per primi l’allarme quando, nel transitare all’altezza di Fiumelatte a Varenna si sono accorti di un uomo riverso a terra. Sul posto sono intervenuti per primi i volontari del Soccorso bellanese ed una manciata di minuti dopo sono intervenuti anche ai soccorritori del 118 oltre alle forze dell’ordine. Dai primi riscontri sul cadavere è stata effettuata una ricostruzione dei fatti che lescerebbe ipotizzare al gesto estremo: la vittima, un 52enne milanese, si sarebbe tolto la vita con un colpo di arma da fuoco alla testa.

La pistola si trovava sotto al cadavere

Inizialmente la pistola utilizzata per il suicidio non si trovava: ma il lavoro degli agenti della scientifica della questura di Lecco, intervenuti insieme agli uomini della Polizia stradale, ha permesso di individuarla sotto al corpo del 52enne, già deceduto quando i soccorritori sono arrivati. Stando ai primi accertamenti l’arma da fuoco sarebbe regolarmente registrata per il tiro a volo. Invece il biglietto recuperato al corpo della vittima sarebbe una lettera di

addio ed il suo contenuto potrebbe dunque consentire di chiarire le ragioni del gesto estremo dell’uomo.