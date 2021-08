Ladro scoperto in casa si getta dal balcone: ma a terra lo aspettano altri agenti

Un 25enne con precedenti è stato colto in flagrante mentre rubava in un appartamento: si è lanciato dal balcone e dopo una breve colluttazione è stato arrestato

Quando è stato scoperto ha tentato di scappare lanciandosi dal balcone ma arrivato a terra si è trovato davanti una pattuglia dei carabinieri. Non è finita bene per un 25enne del quartiere di Pianura, a Napoli, che si è introdotto in un appartamento per rubare preziosi. Ma non tutti è andato secondo i piani e quando si è visto alle strette, ha cercato di allontanarsi rapidamente dall’abitazione saltando giù da un balcone, probabilmente pensando di riuscire ad allontanarsi senza dare nell’occhio con il favore del buio. Quando però si è trovato davanti gli agenti li ha aggrediti e, dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato e tratto in arresto. Il ladro si chiama Alessio Fierro, ha precedenti ed è stato accusato di furto aggravato in appartamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

La ricostruzione dei fatti

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo la segnalazione di movimenti sospetti in un appartamento in via Tibullo, nella zona del Pendio di Agnano, nel quartiere di Bagnoli. Gi agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e del commissariato Pianura si sono recati sul posto dietro comunicazione della Centrale Operativa; in quel momento il proprietario era assente ma i vicini si sono accorti che c’erano le luci accese nel cuore della notte. Gli agenti sono dunque saliti per un controllo e, dopo aver trovato la porta aperta, hanno individuato una persona all’interno della casa. Il 25enne a quel punto ha raggiunto il balcone andando a colpire i cavi del bucato dell’appartamento ubicato al piano di sotto, per poi raggiungere la strada e tentare la fuga. Ma gli agenti avevano previsto questo tentativo e alcuni di loro erano infatti rimasti in strada, dopo sono riusciti non senza difficoltà a bloccarlo. Addosso gli hanno trovato 180 euro e due cacciaviti.