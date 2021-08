Spaventoso incendio fuori controllo a Pescara: evacuata la spiaggia, ci sono feriti. Il rogo raggiunge le case

È un disastro di enormi proporzioni quello provocato dal maxi rogo divampato nella riserva Dannunziana di Pescara. Decine gli uomini impegnati per fermare i diversi fronti

Sono immagini terribili, un disastro di proporzioni inimmaginabili, quello che si sta verificando nella zona sud di Pescara, nell’area compresa tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine. Qui è divampato un enorme incendio estremamente difficile da gestire poichè alimentato dal forte e caldo vento che soffia nella zona tanto che nel giro di una manciata di minuti il rogo ha cominciato a minacciare decine di abitazioni e stabilimenti balneari. Stando alle prime informazioni ad andare a fuoco sarebbe la riserva Dannunziana: sul posto sono intervenute decine di uomini di tutte le forze dell’ordine ma la situazione resta estremamente difficoltosa dal momento che nel Pescarese erano in corso diversi incendi e buona parte del personale si trova già impegnato altrove. I vigili del fuoco, anche con l’impiego di un elicottero, stanno cercando di fare tutto il possibile per circoscrivere le fiamme prima che raggiungano le case. Curiosi e bagnanti sono stati fatti allontanare dalle forze dell’ordine ed è intervenuto anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, che sta coordinando le operazioni di spegnimento del rogo. “Abbiamo dovuto evacuare diverse abitazioni e anche stabilimenti balneari a causa del fumo e dei lapilli – ha detto il primo cittadino all’Ansa – Stiamo lavorando con tutti gli uomini disponibili. Il principale avversario è il vento caldo. Con l’elicottero dei vigili del fuoco si sta cercando di limitare i danni”.

Rogo Pescara: confermati i primi feriti

È stato nel frattempo attivato il protocollo delle maxi emergenze ed è stato allestito un posto medico avanzato nell’area, dato che sono arrivate notizie dei primi feriti a causa dell’incendio che ha diversi fronti. Decine di persone sono fuggite dalle spiagge mentre le scintille, sospinte dal vento, hanno mandato a fuoco le palme degli stabilimenti balneari. Si temono, una volta che sarà possibile fare un bilancio della situazione, danni gravissimi.