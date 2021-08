Batteria dello smartphone esplode tra le mani del cliente: attimi di paura nel negozio

Un uomo che aveva portato in riparazione il proprio telefonino si è visto letteralmente esplodere tra le mani la batteria. L’ha gettata sul bancone ed l’addetto l’ha poi allontanata

Aveva portato il suo smartphone in un negozio per farlo riparare quando improvvisamente la batteria è letteralmente esplosa nelle sue mani. Brutta disavventura quella vissuta da un cliente nella città di Xiamen, nella provincia del Fujian in Cina. È successo lo scorso 29 luglio ed è stato tutto ripreso dalle telecamere CCTV presenti all’interno del negozio: nel video si vedono tre persone, il titolare e i due clienti. Ad un certo punto l’uomo che sta sistemando il telefonino appoggia la batteria sul bancone e pochi istanti dopo uno dei due clienti la prende in mano per guardarla. Ma è a questo punto che fumo e fuoco vengono improvvisamente sprigionati da essa, mandandolo nel panico.

Il video catturato dalle telecamere di videosorveglianza

Dalle immagini sembra che l’uomo abbia ‘premuto’ la batteria che, probabilmente difettosa o danneggiata, è esplosa. Il cliente ha poi gettato la batteria sul bancone e il titolare l’ha spinta a terra. Secondo quanto riferito dal negozio l’uomo aveva portato loro la batteria del telefono perché lo smartphone non poteva essere acceso. Sul caso è stata avviata un’indagine e il video, nelle mani delle autorità, è stato in seguito diffuso dai media locali anche per mettere in guardia sui potenziali rischi che batterie difettose o non originali celano.