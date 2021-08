Come cuocere le patatine in modo perfetto? Il segreto dello chef stellato

Lo chef Heston Blumenthal, 3 stelle Michelin, ha svelato il segreto per ottenere una patatina fritta perfetta.

Le patatine fritte non saranno un cibo salutare, ma sono davvero amate da tutti. Mangiarle e togliersi ogni tanto lo sfizio capita a chiunque. Lo chef stellato Heston Blumenthal ha spiegato come realizzare questo cibo in modo perfetto e croccante. Lo chef (3 stelle Michelin) ha sottoposto la patata a uno studio scientifico apposito, in modo da renderla morbida fuori e croccante dentro.

Dallo studio è emerso come la tripla cottura sia il segreto per ottenere la migliore patatina fritta. Come preparare le “triple cooked chips”? Le patate devono essere sottoposte prima a sbollentatura e poi a due diverse fritture, intervallate da un passaggio in abbattitore per togliere del tutto l’umidità.

Il segreto per realizzare la patatina fritta perfetta? Ecco la tesi dello chef Heston Blumenthal

Il nemico numero uno delle patatine fritte, dunque, è l’umidità. Queste le parole dello chef britannico: “Ero ossessionato dalla ricerca della patatina perfetta”.

Questo il procedimento per ottenere le “triple cooked chips”: