Elicottero si schianta in un campo vicino all’autostrada e al fiume: morte quattro persone

Un elicottero è precipitato in un campo vicino all’autostrada 45 a Reservation Rd, nelle vicinanze del fiume Sacramento, nell’area di Colusa in California ed il bilancio è estremamente grave.

Come riportato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Colusa, nello stato americano della California, quattro persone sono decedute nel grave incidente che ha coinvolto un elicottero, precipitato in un campo a poca distanza da un autostrada. I soccorritori, che non hanno ancora chiarito le cause dello schianto, hann o recuperato i corpi di quattro persone. L’elicottero che si è schiantato è un Robinson R66 come confermato dalla Federal Aviation Administration e l’incidente è avvenuto intorno alle 13.15 della domenica in un’area remota della contea. LA FAA rilascerà il numero di coda dell’elicottero non appena sarà verificato sulla scena dagli investigatori e insieme al National Trasnportation Safety Board avvierà le indagini per chiarire che cosa sia successo negli ultmi istanti prima dell’incidente.

Indagini a tutto campo: si cercano eventuali testimoni

Gli agenti e il personale del Sacramento River Fire District hanno trovato i passeggeri all’interno dell’elicottero e li hanno dichiarati morti sulla scena. L’ufficio dello sceriffo della contea di Colusa sta continuando a indagare sulla scena e sta cercando di contattare chiunque abbia assistito all’incidente. È stato inoltre rivolto un appello a eventuali testimoni: possono chiamare il sergente Arnold Navarro presso l’ufficio dello sceriffo della contea di Colusa.