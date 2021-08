Il fidanzato la aggredisce: lei estrae una pistola e gli spara, uccidendolo

Una donna è stata trovata vicino al cadavere del fidanzato, ucciso poco prima con un singolo colpo di arma da fuoco. Agli agenti ha detto di essere stata aggredita e di essersi difesa

Un uomo è stato colpito a morte in un complesso di appartamenti nella contea di Harris, in Texas, in quello che secondo le autorità potrebbe essere un gesto di autodifesa. La tragedia è avvenuta intorno alle 5 del mattino al 2300 di Bammelwood Drive, vicino a Kuykendahl, come riportato da Abc13: gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata che segnalava una sparatoria in un appartamento e, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo di un uomo, deceduto per una ferita di arma da fuoco. A pochi metri di distanza c’era la fidanzata della vittima, stando a quanto sottolineato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Harris.

La ragazza ha detto agli investigatori che l’uomo l’aveva aggredita prima che lei tirasse fuori una pistola e gli sparasse un singolo proiettile. L’uomo è stato dichiarato morto sul posto. Al momento non sono stati effettuati arresti e il caso sarà presentato a un grand jury una volta che l’indagine sarà completata, hanno detto gli investigatori. Una giuria sarà dunque chiamata a stabilire se le prove raccolti siano sufficienti o meno per avviare un processo penale nei confronti di una persona.

Sgt D Wolfford giving Update for media on a homicide scene at the 2300 block of Bammelwood . A male is deceased from a gunshot wound. A female is being questioned by investigators. It appears to be a domestic incident. #HouNews pic.twitter.com/7odvZ9Tko4

— HCSOTexas (@HCSOTexas) August 1, 2021