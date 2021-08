Tragedia sfiorata nel resort, albero spezza a metà un risciò: conducente salvo per miracolo

Un albero da cocco si è abbattuto su un risciò in transito in un resort di Mumbai, spezzando in due il piccolo mezzo ma, fortunatamente, non colpendo il suo autista per una manciata di centimetri

Una giornata qualsiasi ha rischiato di trasformarsi in un incubo per un uomo alla guida del suo risciò, che solo per una manciata di centimetri è sopravvissuto a morte certa. È accaduto all’interno del Visawa Resort, nella città di Mumbai in India e l’incidente è stato ripreso da una delle numerose telecamere di videosorveglianza interne. Nel filmato, che ha rapidamente varcato i confini nazionali, si vede un risciò, di quelli utilizzati per i brevi spostamenti dei turisti del resort; il mezzo è in movimento a bordo strada e si può notare, sopra di esso, una palma da cocco pericolosamente inclinata. Non appena il mezzo si ferma accanto all’albero, ecco che questo inizia a precipitare, dato che le radici non sono più saldamente ancorate al terreno.

L’autista sfiorato dalla palma da cocco

L’albero cade e si abbatte proprio sul risciò spezzandolo letteralmente a metà mentre l’uomo, autista del piccolo mezzo, ha solo il tempo di osservare la scena e spostarsi di pochi centimetri per evitare di essere lui stesso colpito, riuscendo così ad evitare il peggio grazie alla sua prontezza di riflessi. Come riportato dai media locali l’incidente è avvenuto il 26 luglio e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito mentre il mezzo è ormai inutilizzabile a causa dei gravi danni riportati.