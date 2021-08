Addio alla cioccolata entro il 2050: cosa sta succedendo?

La siccità e il forte caldo mettono a rischio la futura produzione di cacao. Il cambiamento climatico sta uccidendo le piante del dolce frutto.

Il cambiamento climatico in corso nell’ultimo periodo potrebbe mettere a rischio anche la cioccolata. La sempre più costante siccità, infatti, sta uccidendo le piante di questo frutto. La pianta del “Theobroma cacao” cresce solo in poche aree del mondo. Nello specifico, infatti, la fava di cacao può essere coltivata entro i 20° di latitudine dall’equatore, meglio se entro i 10° dall’equatore. Inoltre, questa fascia deve avere temperature costanti, si devono registrare piogge abbondanti e l’umidità deve essere molto alta.

Secondo alcuni scienziati, visto il netto cambiamento climatico in atto, la cioccolata potrebbe non essere più presente entro il 2050. Dovremmo rinunciare davvero a uno degli alimenti più gustosi e buoni al mondo?

Estinzione della cioccolata? Secondo gli scienziati il rischio c’è, considerando il cambiamento climatico

La stragrande parte della produzione mondiale di cioccolata arriva per il 70% dall’Africa, specialmente dal Ghana e dalla Costa d’Avorio. Le piante sono presenti in larga misura anche nel Sudamerica, soprattutto in Ecuador e Brasile.

A cosa è dovuto il rischio di scomparsa della cioccolata? Uno studio portato avanti dall’Intergovernmental Panel on Climate Change prevede che le temperature in Costa d’Avorio e in Ghana aumenteranno di 3,8° F entro il 2050. Questo aumento della temperatura eliminerebbe l’elevata umidità necessaria per la crescita della pianta. All’aumentare della temperatura, quindi, l’umidità dell’albero evapora e lascia la pianta troppo secca per sopravvivere.

Per evitare la scomparsa della cioccolata nel giro dei prossimi decenni, l’unica soluzione possibile è che gli scienziati riescano a salvarla con varie modificazioni genetiche alle quali si sta già lavorando.