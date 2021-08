Fidanzato, mamma e nonna muoiono di Covid in 5 giorni: “La mia vita è stravolta, vaccinatevi”

Una donna sta vivendo un incubo provocato dal Covid dopo che tre membri della sua famiglia sono deceduti in meno di una settimana. Solo la nonna era stata vaccinata

Una donna sta lanciando un appello affinchè il maggior numero di persone si vaccini contro il Covid dopo aver perso, in meno di una settimana, ben tre membri della sua famiglia. Tiffany Deveraux ha visto morire il suo fidanzato 35enne Britt McCall, la madre di 65 anni e la nonna 85enne a causa delle gravi conseguenze del contagio, il tutto nell’arco di soli cinque giorni. È accaduto nella contea di Nassau, in Florida: “Ho perso mia nonna di sabato, il mio fidanzato lunedì e mia mamma il giovedì successivo”, ha raccontato la donna spiegando di aver dovuto saltare il funerale della nonna per poter almeno dire addio alla madre in ospedale. Un triplice dramma che ha capovolto il mondo di Deveraux. “Mi sento persa, non so cosa pensare o come sentirmi in questo momento. Vorrei solo indietro i miei cari; sono quelli che mi hanno fatto superare i momenti più difficili della mia vita e ora se ne sono andati tutti”, ha raccontato tra le lacrime. Anche Deveraux è risultata positiva al Covid-19 ma ha avuto sintomi lievi. Ha sottolineato che l’unico membro dela sua famiglia che era stato vaccinato era sua nonna.

L’appello della donna dopo il triplice lutto

Ma ora la donna ha intenzione di farsi vaccinare al più presto e ha detto che è bene che il maggior numero di persone possibili lo facciano. “L’ultimo desiderio di mia madre e del mio fidanzato è stato che mi vaccinassi. Mi hanno detto quanto fosse doloroso questo virus. Voglio solo che altri sappiano quanto sia importante farlo”. Nonostante un devastante crepacuore, oggi Deveraux spera che nessun’altra famiglia sperimenti un dolore simile sulla sua pelle.