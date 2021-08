Nascondevano la droga in un cimitero: arrestate due persone

Sono stati sequestrati oltre 70 chili di stupefacenti. L’episodio è avvenuto nel cimitero di Giarre, in provincia di Catania. Due gli arresti.

Una notizia surreale arriva dalla Sicilia e precisamente da Giarre, in provincia di Catania. Nel cimitero della cittadina siciliana è scattato un blitz, dopo numerose segnalazioni. Al suo interno i finanzieri del comando provinciale etneo hanno trovato e sequestrato una quantità enorme di droga.

In totale sono stati trovati oltre 71 chili di droga tra marijuana, hashish e cocaina. A finire in manette sono state due persone: il 55enne custode del cimitero e un uomo di 43 anni. Per entrambi i soggetti è scattato l’arresto immediato in flagranza di reato, convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

Sequestrati oltre 70 chili di droga, tra marijuana, hashish e cocaina. Le sostanze venivano nascoste all’interno del cimitero di Giarre, in provincia di Catania

Il blitz delle forze dell’ordine si è avuto in seguito a diverse segnalazioni su movimenti notturni sospetti. L’operazione è nata da una intensificazione dei servizi antidroga nella provincia di Catania. Le indagini si sono concentrate, quindi nella zona del cimitero di Giarre, dove è stato trovato un ricco carico di stupefacenti.

Oltre al cimitero, è stato perquisito anche un deposito di esso. Qui sono stati trovati altri 30 chili di marijuana. Inoltre, in un loculo sepolcrale vuoto, collocato a circa 3 metri di altezza, è stato rinvenuto un borsone con altri 20 chili di marijuana e 1 chilo di hashish.