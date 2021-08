“Non vale la pena esitare”. Padre di 5 figli voleva aspettare un anno per vaccinarsi, morto a 39 anni

Finito in ospedale per una brutta scottatura un 39enne padre di 5 figli ha scoperto di avere il Covid. Nell’arco di pochi giorni è deceduto. Aveva esitato a farsi il vaccino

Negli Stati Uniti sono decine le persone non vaccinate che stanno perdendo la vita a causa del Coronavirus. Ma non si tratta solo di No vax: in molti casi sono cittadini esitanti e che per varie ragioni preferiscono aspettare più del dovuto, rimanendo però fortemente esposti al rischio di contagio. Tra di loro c’è anche Michael Freedy, morto a soli 39 anni lasciando orfani i cinque figli e la compagna Jessica DuPreez. Per loro solo un paio di settimane fa la vita erra fantastica: i sette componenti della famiglia erano in vacanza, felici, in salute e si godevano la vita. “Aveva solo 39 anni – ha detto tra le lacrime la donna – I nostri bambini ora non hanno un papà”. Mentre si trovava in vacanza Freedy ha dimenticato di mettere la crema solare: la sua scottatura era così seria che si è recato in pronto soccorso ed è qui che gli è stato fatto anche un test Covid che ha dato esito positivo.

LEGGI ANCHE =>> Donna incinta non fa il vaccino per paura dei rischi: ora combatte una battaglia brutale contro il Covid

DuPeez ha detto che i medici gli hanno spiegato di andare comunque a casa, idratarsi e isolarsi. “Martedì notte intorno alle 3 mi ha svegliata in preda al panico dicendomi che non riusciva a respirare – ha raccontato la compagna – e che qualcosa non andava, mi ha detto che ha provato ad alzarsi in piedi ed è caduto. Continuavo a dirgli che ce l’avrebbe fatta e che sarebbe tornato a casa da noi”. Ma in pochi giorni la situazione è peggiorata e Freedy, che nel frattempo era stato ricoverato, è finito nel reparto di terapia intensiva dove poco dopo è morto. L’uomo non era vaccinato: lui e la compagna volevano aspettare un anno per capire quali effetti avesse sulle persone.

Dopo la morte dell’uomo, la compagna si è vaccinata

La donna ha spiegato che non erano no vax, bensì intenzionati a vaccinarsi ma che volevano solo aspettare un po’. “Non pensavamo – ha detto DuPreez – che un anno sarebbe stato importante”. Da allora la donna ed il figlio maggiore hanno ricevuto il vaccino. “Non sarò in grado di far cambiare idea a nessuno che è nettamente contrario ma quelli di voi che esitano o che pensano non possa succedergli nulla perchè giovani sappiano che la loro vita potrebbe di punto in bianco essere stravolta per sempre e che potrebbero ritrovarsi in terapia intensiva a chiedersi perchè non si siano vaccinato”.