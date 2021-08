Perde il controllo e si schianta contro un palo: morti un padre, le figlie di 5 e 9 anni e la nipotina

Gravissimo incidente stradale nel New Jersey: un 34enne è andato a schiantarsi per ragioni ancora da chiarire provocando la morte di tre bambine di 5, 8 e 9 anni

George Ritter, 34 anni, stava guidando lungo la 1000 Gateway Boulevard nella sua città natale di Westville, nel New Jersey, intorno alle 22:00 di sabato, quando per ragioni da chiarire ha perso il controllo della sua Mustang e si è schiantato contro un palo della luce. Ritter, le sue due figlie Elsie e Alivia, di 5 e 9 anni, così come sua nipote Kenzie Mammoccio di 8 anni, sono morti nell’incidente. “Mi sento come se avessi un buco nel mio cuore”, ha detto il padre di Kenzie, Brian Mammoccio. “Un grosso pezzo mancante”. L’uomo ha raccontato che sua figlia adorava le montagne russe, andare in bicicletta e ballare su TikTok. “Era brillante. Era bellissima. Mi amava con tutto il suo cuore”, ha detto Mammoccio piangendo.

Raccolti già 30mila dollari per i familiari delle vittime

La polizia sta interrogando i testimoni e lavorando per ottenere le immagini delle telecamere di videosorveglianza e cercare di chiarire la dinamica dell’incidente. Michael Packer, tenente della polizia di Westville, ha detto che si è trattato del più drammatico incidente d’auto che abbia visto nei suoi 15 anni di carriera. “Tra le ipotesi abbiamo l’alta velocità o la guida negligente, stiamo aspettando che arrivino i risultati di alcuni test”. Nella zona dello schianto il limite di velocità è di 45 vmiglia: la vettura era dotata di una roll bar ma sembra che nessuno indossasse la cintura di sicurezza. Prima dell’incidente, Ritter e le tre ragazze avevano lasciato una festa di compleanno alla Westville Power Boat Association. L’associazione ha creato una raccolta GoFundMe per aiutare i familiari delle vittime a coprire le spese funerarie. Finora hanno raccolto più di 30.000 dollari. Nel frattempo, Mammoccio spera in altre risposte: “Voglio andare a fondo di quello che è successo. Voglio giustizia per mia figlia. E due bambine, le mie nipoti”.