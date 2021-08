Vede una perdita nell’appartamento disabitato della madre e scopre un abusivo all’interno

Un uomo ha scoperto quasi per caso un 42enne sconosciuto nella casa di sua madre, disabitata: l’uomo vi si era introdotto illegalmente per viverci

Si è introdotto in un appartamento disabitato con l’intenzione di viverci ma è stato scoperto e denunciato per violazione di domicilio. L’autore del gesto illegale è un 42enne di nazionalità marocchina ed è stato un residente della via a rendersi conto che qualcosa non andava in quell’abitazione di viale Po. Ha deciso infatti di chiamare la polizia dopo aver notato che nell’appartamento al piano inferiore rispetto al suo e appartenente alla madre, c’era una perdita di acqua. Quando gli agenti sono arrivati hanno potuto vedere con i loro occhi le macchie di acqua sulla parete dell’antibagno, un chiaro segnale di una perdita risalente ad alcuni giorni prima.

Durante l’ispezione scoperto un estraneo sul balcone

Sono dunque stati allertati i vigili del fuoco i quali sono entrati nell’appartamento della donna trovando all’interno qualcosa che nessuno si aspettava. Nel corso dell’ispezione infatti hanno visto sul balcone un uomo con uno smartphone in mano, un estraneo che il proprietario dell’abitazione non conosceva. La scoperta della violazione di domicilio dunque è avvenuta quasi per caso: dopo averlo fermato è stato portato in questura per procedere con l’identificazione. Sono emersi ulteriori dettagli sul 42enne, che avrebbe già diversi precedenti a suo carico. Anche per tale ragione è stato dunque denunciato.