Babysitter di 47 anni accusata di aver violentato un ragazzo di 16 anni con autismo

Una donna è stata accusata di stupro ai danni di un 16enne con disabilità mentale. Grazie ad una telecamera i genitori hanno scoperto cosa è accaduto nella camera del ragazzino

È una vicenda raccapricciante quella che arriva dalla cittadina di Carmel, a nord di Indianapolis, nello stato americano dell’Indiana, dove una babysitter 47enne è stata arrestata con l’accusa di aver violentato un 16enne con autismo. Lo hanno dichiarato le autorità della contea di Hamilton e i pubblici ministeri hanno accusato la donna, Stephanie Bradshaw di stupro; a suo carico vi sono anche due accuse di percosse sessuali che coinvolgono una vittima con disabilità mentale. A stanarla vi sono alcune riprese video che mostrerebbero la donna avere inqeuivocabilmente un rapporto sessuale con il ragazzo nella sua stanza, il tutto mentre avrebbe dovuto occuparsi di lui in assenza dei genitori.

“Volevo che sperimentasse un incontro sessuale”

La polizia in un rapporto di arresto ha detto che i genitori del ragazzo hanno allertato le autorità dopo aver notato attività sospette sui video di sorveglianza all’interno della stanza del figlio. La donna di 47 anni è stata vista togliersi i pantaloni mentre metteva il 16enne a letto, secondo i registri. Bradshaw ha notato la telecamera puntata nella loro direzione e l’ha girata lontano dal letto. La polizia ha scoperto che dal momento in cui Bradshaw ha spostato la telecamera a quello in cui è tornata al piano di sotto, sono passati 30 minuti. Analizzando altri filmati le autorità hanno avuto la certezza visiva dei rapporti sessuali con la giovane vittima, il tutto poco prima che i genitori entrassero nella stanza. Dopo l’arresto ed un lungo interrogatorio la babysitter ha confermato di aver fatto sesso con il 16enne perchè voleva “che lui sperimentasse un incontro sessuale”. Rinchiusa nella contea di Hamilton la sua cauzione è stata fissata in 30mila dollari.