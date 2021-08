Disastro aereo, tra i 6 morti il co-fondatore di una società di investimenti immobiliari da 1,6 miliardi

John Kenneth Dunn, co-fondatore di una società da 1,6 miliardi di dollari, è una tra le sei vittime di un disastroso incidente aereo avvenuto vicino al lago Tahoe

Il co-fondatore di una società di investimenti immobiliari da 1,6 miliardi di dollari è una delle sei vittime del disastroso incidente aereo avvenuto nei giorni scorsi vicino al lago Tahoe. Si tratta al momento della sola persona identificata ed è stata la Rainier Companies, che ha sede in Texas, a confermare in un comunicato stampa che il suo co-fondatore John Kenneth Dunn di 62 anni era tra le vittime del volo precipitato a Coeur D’Alene, nell’Idaho. Il National Transportation Safety Board sta indagando per capire cosa abbia provocato l’incidente del jet Bombardier CL 600 mentre il pilota stava effettuando le manovra di atterraggio all’aeroporto Truckee-Tahoe, ha detto un portavoce della FAA. Purtroppo nell’impatto nessuno è sopravvissuto.

LEGGI ANCHE =>> Aereo precipita in un fiume: i due occupanti si lanciano col paracadute prima dello schianto

Dunn ha creato la società di investimenti immobiliari Rainier Capital Management con il suo partner Tim Nichols nel 2003. Il sito web dell’azienda afferma che attualmente ha 1,6 miliardi di dollari di asset in gestione. “La famiglia Rainier è profondamente rattristata dalla perdita del suo co-fondatore, partner e amico”, ha dichiarato il presidente e CEO di Rainier Danny Lovell. “Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Ken in questo momento incredibilmente difficile. Ci mancherà terribilmente”. Secondo quanto emerso, Dunn stava viaggiando con alcuni amici in una delle zone che più preferiva al mondo.

Chi c’eraa bordo dell’aereo con John Kenneth Dunn

Lascia la moglie, due figli, due figliastri e tre nipoti. “Dopo un’operosa carriera nel settore bancario e immobiliare, Ken ha co-fondato Rainier Capital nel 2003″, si legge nel necrologio. “Con il suo acuto istinto per gli investimenti immobiliari, Ken e i suoi soci hanno trasformato Rainier Capital in una delle principali società di investimento immobiliare commerciale”. Secondo il Desert Sun le altre vittime del volo sarebbero Kevin Kvarnlov, Ryan Thomas e Christine Thomas, tutti collegati all’Hideaway Golf Club, un club di golf privato e una comunità residenziale a La Quinta, in California dove le case vengono vendute a prezzi che oscillano tra 2 e 6 milioni di dollari.