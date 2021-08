Sportivo e in salute: muore di COVID-19 a 27 anni, pochi mesi dopo essersi sposato

Era da poco convolato a nozze e stava vivendo il momento più felice della sua vita. Ma quando è stato contagiato dal Covid le sue condizioni sono rapidamente precipitate fino al decesso.

Doveva essere il periodo più gioioso della loro vita ma si è trasformato in un incubo a causa del Coronavirus. Un uomo di Sydney di soli 27 anni è morto improvvisamente pochi mesi dopo il matrimonio lasciando gli amici e la famiglia con i cuori infranti. La vittima è Aude Alaskar, il quale è svenuto nell’abitazione ubicata nella Warwick Farm, un sobborgo della città australiana ad una trentina di chilometri dal quartiere centrale degli affari di Sydney, che condivideva con la moglie. Suo cugino, Bash Mnati, lo ricorda come un “uomo perfetto” che aveva festeggiato il suo matrimonio da pochissimo. “Era così gentile, era così bravo, non ha mai avuto problemi con nessuno”, ha detto Mnati. “Si era sposatocirca tre mesi fa e la sua festa di matrimonio era tra due mesi.”

“Non aveva patologie, faceva sport e non fumava”

I parenti hanno affermato che Alaskar, che lavorava come autista di carrelli elevatori, non aveva patologie o particolari condizioni cliniche. “Era un giocatore di calcio, un ragazzo molto in forma che faceva sempre sport. Non ha mai fumato e non beveva”. Il 27enne è la più giovane vittima di Covid del Nuovo Galles del Sud dall’inizio della pandemia e si trovava al tredicesimo giorno di isolamento domiciliare dopo essere risultato positivo. Stava facendo una doccia quando è collassato: la moglie ha chiamato un’ambulanza. “Il giorno prima gli faceva male la testa. Non si sentiva bene”, ha detto Mnati. Le condizioni del signor Alaskar sono state controllate quotidianamente dal personale del distretto sanitario locale di Sydney sud-occidentale, ma l’ufficiale sanitario capo Kerry Chant ha detto che “è improvvisamente peggiorato”. Ha detto di sentirsi un po’ affaticato ma nel giro di pochi minuti è peggiorato di colpo. Anche la moglie è risultata positiva ed è stata ricoverata. Il 27enne era arrivato in Australia nel 2011 come rifugiato dall’Iraq e qui voleva costruirsi una vita.