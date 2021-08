“Un angelo con la toga è volato in cielo”. Andreana Russo è morta a soli 39 anni

Una giovane avvocatessa di 39 anni è morta dopo aver a lungo lottato contro la malattia. Si tratta di Andreana Russo: tanti i messaggi di cordoglio in queste ore

Ha lottato a lungo contro una grave malattia sopraggiunta nel pieno della sua carriera lavorativa e della sua vita ma purtroppo non è riuscita ad avere la meglio. A soli 39 anni è morta nel Casertano Andreana Russo, avvocatessa dedita al suo lavoro anche dopo essere stata colpita dalla malattia, portato avanti fino all’ultimo con il massimo impegno. La notizia del decesso è stata comunicata dalla Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere in una nota nella quale si legge: “Il Presidente, il Direttivo e tutti gli iscritti sono profondamente addolorati per la grave perdita della collega Andreana Russo. Ai suoi prossimi congiunti giunga il cordoglio dei penalisti sammaritani“.

LEGGI ANCHE =>> Nessuna mia dichiarazione: l’avvocato della madre di Denise dopo l’esclusiva di Fanpage

Il toccante messaggio di addio dell’ex presidente dell’Ordine Forense

Andreana, descritta da colleghi e amici come una donna tenace, era nata a Mignano Montelungo in provincia Caserta; risultava iscritta al Foro di Cassino ed era stata per diverso tempo membro di direttivo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati. Giuseppe Di Mascio, ex presidente dell’Ordine Forense, ha voluto ricordare la 39enne con parole toccanti postate su Facebook: “Un angelo con la toga è volato in cielo. Tu che eri la donna del sorriso, la donna della speranza, ti voglio salutare con questi versi di Catullo che siano anche di conforto per i tuoi cari: ‘…È primavera, tornano i giorni miti e la brezza dello zefiro spegne nel cielo la furia dell’inverno…’ Ciao Andreana“.