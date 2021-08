73enne insospettisce gli agenti durante un controllo: gli trovano un etto di droga nelle mutande

Durante un normale controllo gli agenti si sono insospettiti e hanno effettuato ulteriori accertamenti nei confronti di un uomo di 73 anni scoprendo che nascondeva droga nelle mutande

Scoperta a dir poco inaspettata quella avvenuta nel corso di un normale controllo di polizia sulle strade italiane. È successo nel territorio di Verbania, in Piemonte ma il responsabile è residente a Torino: una squadra mobile lo ha fermato nella zona di Trobaso per un controllo di routine. Ma alle loro domande l’anziano rispondeva con fare nervoso e questo ha insospettito gli agenti che hanno deciso di indagare più a fondo facendo ulteriori accertamenti; è stato dunque condotto in questura, soprattutto dopo aver scoperto che aveva alle spalle una ricca serie di precedenti e che non forniva spiegazioni soddisfacenti sulle ragioni per le quali si trovasse sul lago Maggiore.

Voleva assumere 1 grammo di coca prima del carcere

Durante il viaggio verso la questura però il 73enne ha tolto qualcosa dalle mutande cercando di disfarsene. Gli agenti se ne sono accorti scoprendo che si trattava di un panetto di droga, nella fattispecie 121 grammi di cocaina. Quando sono arrivati in questura è stata effettuata una perquisizione e gli è stato trovato addosso un altro grammo di cocaina che, come scoperto in seguito, l’anziano avrebbe voluto assumere prima di essere condotto in prigione. Il giudice ha convalidato l’arresto del 73enne, messo in seguito ai domiciliari.