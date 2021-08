Covid, torna positiva la ‘paziente 1’ di Bologna: “Ho fatto la stupidaggine di non vaccinarmi”

La 24enne modella rumena, Bianca Dobroiu, ‘paziente 1’ di Bologna, di nuovo positiva al Covid. Nel giugno scorso rimase positiva per 80 giorni.

Dopo 14 mesi è tornata a essere positiva al Covid Bianca Dobroiu, la ‘paziente 1’ di Bologna. Lo scorso giugno fu positiva al Covid per oltre 80 giorni e per un periodo fu anche ricoverata in ospedale per i forti sintomi. A distanza di più di un anno la variante Delta l’ha colpita di nuovo.

Queste le parole di Bianca Dobroiu al ‘Fatto Quotidiano’: “Quando ho riletto per l’ennesima volta ‘esito positivo’, sono rimasta senza parole. Ho letto e riletto un milione di volte quelle maledette otto lettere, non ci potevo credere. Ho gli stessi sintomi dell’anno scorso. Febbre a 39 e mezzo, dolori, mal di testa da tre giorni. Oggi mi è venuto anche il raffreddore e la tosse. Spero di non passare ancora 3 mesi confinata nella mia stanzetta/prigione e soprattutto di non finire ancora in ospedale perché quei giorni sono stati spaventosi”.

La Dobroiu non si era vaccinata, dal momento che erano stati riscontrati ancora anticorpi nel corso di un test sierologico: “Onestamente mi sento anche un po’ in colpa, perché sono stata ingenua a non vaccinarmi in queste settimane. Perché? Avevo fatto il sierologico poche settimane fa e avevo ancora anticorpi, quindi mi sentivo tranquilla. Non si parla mai di reinfezioni o di persone che si ammalano per la seconda volta, quindi o sono io decisamente sfortunata o c’è proprio un buco nell’informazione”.

La Dobroiu ha spiegato, comunque, di non essere assolutamente contraria al vaccino: “Tutta la mia famiglia è vaccinata. Se potessi tornare indietro lo farei subito. Evidentemente questi test sierologici non sono così attendibili, oppure sono io ad essere particolarmente sfortunata”.

La modella non sa come abbia fatto nuovamente a risultare positiva: “Non ne ho idea, forse a Riccione la settimana scorsa, ma chi può dirlo con certezza? La cosa strana è che sono sempre stata attenta, mettevo la mascherina anche in auto. Mia madre è paranoica e sempre in allarme: lavati le mani, disinfettati, usa la mascherina, mantieni il distanziamento, togliti le scarpe. Insomma ho sempre fatto molta attenzione, eppure rieccoci qui”.

E ancora: “Io sono sana, sto bene, ho 24 anni, non ho patologie di nessun tipo. Sembra davvero che il Covid si sia affezionato a me, o peggio questa nuova variante non guarda davvero in faccia a nessuno, nemmeno a chi ha già avuto la malattia”.

Infine, ecco il suo appello ai giovani sui vaccini: “Vaccinatevi e smettetela di dire stupidaggini. Il vaccino è l’unica soluzione per uscire da questo incubo”.