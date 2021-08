Il marciapiede cede all’improvviso: tre persone precipitano in una voragine – IL VIDEO

A causa delle forti e insistenti piogge che hanno colpito la città di Islamabad, un tratto di marciapiede è collassato formando una voragine che ha risucchiato ben tre persone

Momenti di paura nella capitale del Pakistan, a causa di una voragine che ha letteralmente risucchiato al suo interno diverse persone. Negli ultimi giorni la città di Islamabad è stata colpita da precipitazioni violente che hanno provocato alluvioni poderose. Probabilmente per questo motivo alcuni tratti stradali si sono indeboliti, data l’enorme quantità di acqua finita anche nel sottosuolo. E, come nel caso dell’incidente ripreso da una telecamera di videosorveglianza, è bastato il peso di una persona per far collassare il terreno. Nel filmato, che sta facendo il giro del mondo, si vede una persona parlare al telefono vicino ad un furgoncino.

Nel momento in cui inizia a camminare, improvvisamente una parte della strada crolla e l’uomo cade nella voragine riuscendo a reggersi con le braccia al bordo. Subito altre persone accorrono in suo aiuto ma è allora che la situazione peggiora ulteriormente: altre parti di strada iniziano a collassare ed altre due persone precipitano completamente dentro al pericoloso sinkohole. Nessuno sarebbe rimasto ferito ma la paura è stata tanta, come testimoniato dal filmato e dalle reazioni dei testimoni.

Tre giorni di forti piogge e inondazioni nel Paese

Tre giorni di forti piogge nel nord del Pakistan hanno causato gravi inondazioni improvvise in alcune parti della capitale Islamabad e nelle aree circostanti, provocando la morte di almeno 2 persone. In poche ore il villaggio di Saidpur, situato appena a nord della capitale, ha registrato 123 mm di pioggia, mentre Golra Sharif nel territorio della capitale Islamabad ha ricevuto 103 mm.