“Mi ha costretto a vivere nella mia auto”: pesanti accuse al leggendario producer

LaTanya Young ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti del padre, uno dei più importanti producer discografici degli Usa.

Il tabloid britannico ‘Mirror‘, riporta le recenti accuse di LaTanya Young nei confronti del padre. La donna, 38 anni e 4 figli a carico, ha rivelato di aver avuto forti difficoltà economiche nell’ultimo periodo che l’hanno costretta a lasciare la casa in cui viveva e trasferirsi temporaneamente nella sua auto. Date le problematiche economiche, la donna aveva chiesto aiuto al padre, il quale pare si sia rifiutato di darle una mano economicamente.

Un comportamento poco paterno di certo e per molti sicuramente disdicevole, a maggior ragione se si considera il fatto che il padre di LaTanya è il famosissimo producer musicale Dr.Dree. Una vera e propria icona del mondo della musica a stelle e strisce, che ha lanciato tra gli altri artisti di successo come Eminem e 50Cents. Il quotidiano britannico sottolinea come il patrimonio stimato del “Dottore” ammonti a circa 800 milioni di dollari.

Il producer Dr. Dree ha lasciato la figlia senza una casa?

La testimonianza della donna è stata raccolta dal ‘Mail Online‘, al quale LaTanya ha spiegato: “Sono una senzatetto e mio padre ha rifiutato di darmi una mano”. Il racconto è straziante, poiché dipinge un quadro inquietante sul rapporto familiare tra Dr.Dre e la sua erede: “I suoi legali mi hanno detto che non mi vuole aiutare perché ho parlato di lui alla stampa”.

La donna è la figlia dell’ex moglie di Dr.Dre, Nicole Young, con la quale c’è stato un divorzio finito in contenzioso per il quale il producer ha dovuto pagare quest’anno 2 milioni di euro per la copertura degli alimenti e delle esigenze dei figli. Possibile dunque che l’uomo ritenga la cifra sufficiente per offrire un supporto alla figlia in questo momento complicato.

LaTanya ha infine rivelato che ha cercato di contattarlo per sapere se vuole vedere i suoi nipoti, anche in questo caso senza successo: “Mi sento dannata se lo faccio e se non lo faccio (di parlare alla stampa di lui). Sto semplicemente cercando di comunicare con lui per capire se vuole vedere i suoi nipoti”. Attualmente le accuse non sono state commentate dall’artista o dal suo staff, ma nei prossimi giorni potrebbero giungere aggiornamenti a riguardo.