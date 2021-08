Coyote cerca di attaccare una donna sola in spiaggia: due pescatori raggiungono la riva per salvarla

Due pescatori al largo hanno sentito le urla disperate di una donna, in balia di un coyote da diversi minuti: sono riusciti a raggiungere la spiaggia per allontanare l’animale e aiutarla

Una coppia di pescatori ha tratto in salvo una donna, su una spiaggia del Massachusetts, che per ben 10 minuti ha tenuto a bada un coyote aggressivo. Marcy Sterlis era a Race Point Beach a Provincetown, nel Massachusetts, quando poco prima di mezzogiorno ha visto il coyote e da quel momento ha avuto inizio un incubo. “Mi sono seduta per rimettermi le scarpe da ginnastica e mentre mi alzavo ho notato che questo coyote era a quattro o cinque piedi da me”, ha detto Sterlis a Boston 25. Appena al largo, il capitano William Kelley e il pescatore Andrew DeCarton hanno sentito Sterlis gridare “aiutami” e “non mi lascerà in pace” mentre l’animale le girava intorno, come è possibile vedere anche in un filmato registrato da DeCarton. Il coyote ha circondato Sterlis per circa 10 minuti, noncurante delle sue urla e al suo bastone.

LEGGI ANCHE =>> Collassa buca sulla spiaggia con dentro un 18enne: rischia di morire seppellito vivo

I pescatori sono riusciti a spaventarlo con una pagaia

DeCarton ha usato un binocolo per vedere da lontano quanto stava accadendo, mentre la barca si avvicinava alla riva della spiaggia. Mentre i pescatori si avvicinavano alla riva, Kelley ha usato una pagaia per colpire il lato della barca per fare un forte rumore e spaventare il coyote. Ha anche gridato a Sterlis, chiedendo se il coyote l’avesse morsa. DeCarton ha detto che “il coyote è stato spaventato dal rumore della pagaia contro la barca”, prima che Sterlis fosse portata a bordo in salvo e poi alla sua auto in sicurezza. In seguito la donna ha parlato dell’incidente su Facebook dicendo: “Graie di cuore a questi ragazzi per aver sentito le mie urla e aver risposto: questo coyote era implacabile e non so cosa avrei fatto senza di loro”.