Inseguimento “bagnato” dopo un furto a mano armata: l’auto in fuga si inabissa in una piscina

Gli agenti si sono buttati in acqua per salvare uno dei due ladri in fuga rimasto bloccato sott’acqua dopo che la loro auto fuori controllo è finita in una piscina. L’altro sospetto è scappato

Un inseguimento ad alta tensione si è concluso in modo davvero inaspettato per i proprietari di un’abitazione in un quartiere nel nord ovest della contea di Harris. Si sono infatti ritrovati un’auto nella piscina di casa: all’interno del veicolo c’erano dei sospetti che stavano fuggendo dalle pattuglie della poliziain seguito ad un furto d’auto a mano armata avvenuto nel blocco 12200 del Veterans Memorial intorno all’1 di notte di venerdì. La vittima ha detto agli agenti che si trovava in auto ferma ad una stazione di servizio quando un sospetto le ha puntato una pistola alla testa dicendole di uscire dal veicolo.

Ore dopo, intorno alle 3 del mattino, mentre gli agenti stavano compilando il rapporto relativo al furto d’auto con la donna alla stazione di servizio, la vittima ha visto i sospetti guidare nella sua Honda CRV rubata. Gli agenti hanno rintracciato l’auto rubata ma i sospetti sono riusciti a fuggire e ha avuto inizio un inseguimento: i sospetti si sono diretti a sud su Walters Road e gli agenti li hanno seguiti. Dopo un breve inseguimento, l’autista alla fine ha colpito una mediana e ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro la recinzione del cortile di una casa a Briarchase e Walters Road nel quartiere di Hambledon. Dopo aver sfondato la recinzione, l’auto si è schiantata contro la piscina dei proprietari di casa.

I proprietari di casa svegliati di soprassalto dallo schianto

Il conducente è riuscito a uscire a nuoto dalla Honda iniziando a correre mentre il passeggero è rimasto intrappolato sott’acqua. Gli agenti hanno deciso di buttarsi in acqua per salvarlo piuttosto che inseguire il conducente, come riferito da KW Cote dell’ufficio dello sceriffo della contea di Harris. “Non potevano andare a inseguire il fuggitivo lasciando che l’altro affogasse. Quindi ha scelto di prendere il ragazzo che era ancora intrappolato in macchina.” I padroni di casa stavano dormendo quando hanno sentito un fortissimo rumore, si sono svegliati di soprassalto e hanno visto un’auto nella loro piscina. Gli investigatori hanno istituito un perimetro nel quartiere e hanno cercato il sospetto rimasto, che ritengono possa essere armato.