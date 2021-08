Meghan, la foto di Lilibet e il dettaglio notato dai più attenti

Nel giorno del suo 40esimo compleanno, la Duchessa ha lanciato un’iniziativa a sostegno delle donne disoccupate e ha svelato (involontariamente?) la prima immagine della piccola Lilibet Diana.

Il 4 agosto la Duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha compiuto 40 anni. La Duchessa ha pubblicato un video su ‘Archewell.com’, il sito della fondazione fondata da lei e dal principe Harry, girato nella sua villa di Montecito. Cosa emerge dal video? La Duchessa ha videochiamato Melissa McCarthy, l’attrice americana nota per il ruolo di Sookie St. James nella serie televisiva ‘Una mamma per amica’.

Meghan ha annunciato all’amica di aver avuto una grande idea sul modo in cui festeggiare il suo compleanno. Ha lanciato pubblicamente ’40X40′, vale a dire un’iniziativa a supporto delle donne disoccupate. Queste le parole della Duchessa: “Ho chiesto a 40 amici, attivisti, atleti, artisti e leader mondiali di aiutarmi a dare il via a un progetto globale dedicando 40 minuti di tutoraggio a supporto delle donne che rientrano nel mondo del lavoro”.

L’iniziativa di Meghan nel giorno del suo compleanno e il dettaglio sulla piccola Lilibet Diana

Ma in tutto questo perché abbiamo menzionato Lilibet Diana, sua figlia nata due mesi fa? Semplicemente per un dettaglio. Nel filmato si intravedono sulla scrivania della Duchessa tre fotografie. Quella al centro, secondo ‘PageSix’, ritrarrebbe Harry mentre bacia in fronte la piccola Lilibet Diana.

Si tratterebbe della prima foto pubblica della secondogenita dei Sussex, nata due mesi fa e mai mostrata al mondo. La piccola non è stata ancora ufficialmente presentata neanche alla Royal Family.

Come detto, quindi, il video non è incentrato sulla piccola Lilibet, ma su una iniziativa di Meghan. La Duchessa ha spiegato il motivo della sua iniziativa, lanciando un invito: “Negli ultimi due anni, e in larga parte a causa della pandemia da Covid-19, decine di milioni di donne sono state costrette a lasciare il lavoro, inclusi due milioni di donne negli Usa. Se puoi, per favore unisciti a noi e dedica 40 minuti oggi al servizio degli altri nel modo che ti sembra più giusto. Il tempo che doni può contribuire a un’ondata globale di aiuto e generare un impatto significativo sulle nostre comunità e in tutto il mondo”.

Il video si conclude in modo ironico, con un cameo del principe Harry, che si diverte a disturbare la Duchessa lanciando in alto alcune palline.