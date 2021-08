Sui social ‘derideva’ vaccino e mascherina: consigliere comunale positivo al Covid muore 5 giorni dopo 

La comunità di Dickinson negli Stati Uniti piange la morte di un giovane consigliere comunale: Scott, contagiato dal Covid, è deceduto in pochi giorni

Il Covid non risparmia nemmeno gli esponenti politici. E in queste ore la comunità della contea di Galveston è in lutto per la perdita del consigliere comunale di Dickinson, H Scott Apley. Il 45enne è morto mercoledì mattina, pochi giorni dopo essere risultato positivo al COVID-19. Dopo aver appreso della morte di Apley, il sindaco di Dickinson Sean Skipworth ha affermato che la comunità si sta unendo per mostrare sostegno alla famiglia in questo momento difficile. “Quando ero molto giovane, mio ??padre è morto e una delle prime cose a cui ho pensato è stata che ha avuto questo bambino e che crescerà e non conoscerà davvero suo padre”, ha detto il primo cittadino. “So cosa si prova e quindi mi sento davvero malissimo Melissa, sua moglie e il loro bambino”. Apley lascia la moglie e il figlio di 5 mesi, entrambi risultati positivi al COVID-19. “Ricorda che ogni giorno è un dono. Le cose potrebbero accadere molto, molto velocemente.” ha sottolineato il sindaco. Non è chiaro se Apley e la sua famiglia siano stati vaccinati, sebbene l’esponente politico fosse noto per numerosi post sui social media contro la vaccinazione.

Il cordoglio del partito repubblicano della contea

Il Partito repubblicano della contea di Galveston ha anche condiviso la seguente dichiarazione: “A nome del Partito Repubblicano della contea di Galveston, desidero esprimere il nostro profondo senso di perdita per la scomparsa del nostro amico e collega, Scott Apley. Questa è davvero una tragedia; è amplificata dalla sua giovane età, dalla sua giovane famiglia, in particolare dal figlio piccolo. I nostri cuori piangono per lui e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con sua moglie Melissa e la famiglia. Scott era un gran lavoratore e profondamente impegnato per il miglioramento della sua comunità, comprese le sue attività con il Partito Repubblican. Celebreremo la sua vita e saremo grati per il suo contributo alla contea di Galveston, in Texas e alla nostra nazione. Riposa in pace, amico mio”.