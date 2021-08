Aspetta il bus alla fermata: 40enne scagliata a terra e uccisa da un’ambulanza fuori controllo

Avviata un’inchiesta per chiarire le ragioni del drammatico incidente avvenuto in un villaggio inglese. L’ambulanza avrebbe sterzato improvvisamente sul marciapiede

Stava semplicemente attendendo l’arrivo del bus alla fermata quando è stata travolta in pieno da un’ambulanza. È morta così a soli 40 anni una donna in un villaggio inglese del Surrey, investita da un’ambulanza che avrebbe improvvisamente e per ragioni ancora da chiarire sterzato a sinistra finendo sul marciapiede e schiantandosi poi contro la pensilina di attesa dei mezzi pubblici. Qui c’era la donna, scagliata a terra e, secondo quanto riferito da medici e paramedici intervenuti sul posto insieme ad agenti e vigili del fuoco, morta sul colpo. Un’inchiesta è stata immediatamente aperta dalla polizia dopo l’incidente occorso nel villaggio di Salfords, allo scopo di capire che cosa sia davvero accaduto in quei tragici istanti.

LEGGI ANCHE =>> Auto passa col rosso si schianta contro un’ambulanza: la paziente a bordo muore per le gravi ferite

Le dichiarazioni della South East Coast Ambulance

Il giornalista di SurreyLive, James Flanders ha spiegato che “Parte della fermata dell’autobus è rimasta incastrata sul lato dell’ambulanza. I frammenti di vetro sono dappertutto sulla strada e frammenti di luci e il paraurti anteriore sono sparsi sulla scena”. Il mezzo coinvolto nell’incidente era un’ambulanza della South East Coast Ambulance si stava diretto verso l’East Surrey Hospital; ma è finito contro la pensilina dell’autobus ubicata su Brighton Road intorno alle 9.20. “A seguito di una collisione che ha coinvolto un’ambulanza e un pedone su Brighton Road, Salfords, alle 9:20, possiamo confermare che purtroppo il pedone è morto sul posto. Vorremmo porgere le nostre sincere condoglianze alla famiglia coinvolta in questo momento difficile” ha dichiarato un portavoce della South East Coast Ambulance in una nota.