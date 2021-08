Donna va a nuotare all’interno di un serbatoio alto 20 metri e pieno di 1,4 milioni di litri d’acqua

Una donna è andata a fare una nuotata notturna all’interno di un serbatoio d’acqua alto più di 21 metri riempito con 1,4 milioni di litri d’acqua.

Una “nuotata” in un enorme serbatoio d’acqua. L’incredibile episodio è accaduto nella città di Athens, in Alabama, lasciando increduli anche agenti e vigili del fuoco: secondo quanto riportato dai media locali il primo a notare la donna è stato Doug Duren, ufficiale di polizia in pensione, il quale l’ha vista sfondare una barriera di recinzione e salire su una scala fino alla cima del serbatoio. Un appaltatore aveva ridipinto il serbatoio nei giorni scorsi e non era riuscito a fissare e chiudere il portello di accesso: in questo modo la donna è riuscita ad entrare e tuffarsi in acqua. I vigili del fuoco sono saliti a 20 metri di altezza per convincere la donna che nuotava all’interno a venire da loro. Sono riusciti a tirarla fuori con un’imbracatura e l’hanno aiutata a scendere dalla scala per metterla in salvo.

La donna è in fase di valutazione psicologica

“Apprezziamo i vicini e il signor Duren che hanno contattato le autorità, perché avremmo potuto avere un risultato molto diverso”, ha detto il capo della polizia Floyd Johnson. I dipendenti del dipartimento delle acque reflue hanno svuotato il serbatoio durante la notte in modo che potesse essere igienizzato. La donna è stata invece condotta in ospedale ed è in fase di valutazione psicologica per cercare di chiarire quale sia il suo stato mentale e perchè abbia compiuto un gesto tanto pericoloso.