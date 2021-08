Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora davanti alla Lega. Risale il Movimento 5 Stelle

Fratelli d’Italia non aumenta il suo consenso ma riesce comunque a tenere dietro la Lega.

L’appassionante testa a testa tra i due principali partiti di centrodestra vede la forza politica guidata da Giorgia Meloni ancora davanti al Carroccio, anche se solo di un decimo di punto. Fratelli d’Italia perde uno 0,1% rispetto al sondaggio di due settimane fa, ma fa lo stesso anche il partito del segretario Matteo Salvini, che resta quindi secondo.

LEGGI ANCHE => Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sorpassa la Lega e diventa primo partito. Crolla il M5S

La Supermedia elaborata da YouTrend per AGI mette in evidenza come il Partito Democratico non riesca ad approfittare di questa battuta d’arresto di Lega e FdI. I “Dem”, infatti, perdono uno 0,2% rispetto alla rilevazione di 14 giorni fa e si fermano al 19,3%, ad un punto esatto dal partito sovranista.

Forte recupero del Movimento 5 Stelle, che riesce a riguadagnare molto terreno dopo settimane di calo. I pentastellati vengono dati al 16%, in ascesa dell’1,1% rispetto al sondaggio precedente.

Tra centrodestra e centrosinistra è testa a testa

Invariato il risultato di Forza Italia, che resta ferma al 7,6% esattamente come 14 giorni fa, mentre tra i partiti minori si registrano pochissime variazioni. Supera il 3% solo Azione di Carlo Calenda, che viene data al 3,4% (nel sondaggio di due settimane fa veniva data al 3,6%, ndr).

LEGGI ANCHE => Sondaggi politici, Meloni ad un soffio da Salvini. Si avvicina anche il PD, crolla il M5S

La possibilità di un ritorno al voto in questo momento è praticamente nulla, dato che siamo appena entrati nel semestre bianco, l’ultimo periodo del mandato del Presidente della Repubblica (che non può sciogliere le Camere).

Tuttavia, è interessante notare che un’eventuale coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) conquisterebbe il 48,1% delle preferenze. L’alleanza progressista tra PD, M5S, Sinistra Italiana e Art.1-MDP si fermerebbe al 39,5%, anche se un centrosinistra “allargato” a forze politiche come Azione, Italia Viva, +Europa e Verdi pareggerebbe il conto, raggiungendo il centrodestra al 48,1%.