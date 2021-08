Suora insegnante travolta a morte da un camion mentre attraversa la strada: i suoi studenti in lacrime

Insegnava teologia in una scuola di Filadelfia la suora investita ad un incrocio mentre stava attraversando la strada. Avviata un’indagine per chiarire le cause dell’incidente

Stava semplicemente attraversando la strada quando è stata investita in pieno da un camion che le ha tolto la vita. a vittima è una suora, deceduta nel nord est di Filadelfia tra Academy Road e Morrell Avenue intorno alle 1430 di giovedì pomeriggio. La donna, che aveva 80 anni, è stata scagliata a terra violentemente e non si è più rialzata; i testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi e l’anziana suora è stata trasportata d’urgenza ed in condizioni disperate al Jefferson-Torresdale Hospital dove poco dopo è deceduta. L’incidente è ora sotto investigazione per accertare eventuali responsabilità; la dirigenza dell’Archbishop Ryan High School, informata dell’incidente mortale, ha identificato la vittima spiegando che si trata di suor Frances Antoinette, una suora che

insegnava teologia nella struttura. La scuola ha annunciato la tragica notizia in un post su Facebook, definendola una “donna straordinaria che ha dedicato la sua vita a Dio, alla comunità e agli studenti dell’istituto”.

Le tristi parole dell’arcivescovo e dell’azienda coinvolta nell’incidente

Nelle ore successive l’arcivescovo Nelson Pérez ha rilasciato una dichiarazione sulla morte di suor Frances Antoinette: “Chiedo a tutte le persone di buona volontà di unirsi a me pregando per l’anima di Suor Francesca Antonietta, per la consolazione e la pace della sua famiglia e per tutti coloro che soffrono a causa della sua morte. Possa il Signore riversare su di loro la sua misericordia e tenerli nel suo abbraccio d’amore”. Anche Peco, il cui camion è rimasto coinvoto nel tragico incidente, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Il nostro cuore è con la famiglia, gli amici, gli studenti e la comunità di suor Frances Antoinette dopo il tragico incidente che ha coinvolto uno dei nostri veicoli di servizio. Inizieremo un’indagine completa sull’incidente. Le persone più vicine a suor Frances parlano molto della sua vita. amore per l’insegnamento e il suo spirito gentile e compassionevole. È stata un’ispirazione per gli studenti e la comunità dell’Archbishop Ryan High School”.