Un ragazzo trovato morto nel 1980 è stato identificato nel 2021: ecco come ci sono riusciti

Un veterano dell’aeronautica trovato morto 41 anni fa è stato identificato nelle ultime settimane dagli investigatori che non hanno mai perso le speranze di capire chi fosse. La storia sta facendo il giro del mondo

Un caso risolto 41 anni dopo. Ha dell’incredibile quanto avvenuto nello stato americano di washingon dove di recente è stato identificato un uomo trovato morto nel giugno del 1980. La vittima venne rivenuta senza vita nel fiume Snohomish, vicino alla marina di Dagmar ma nessuno riuscì a capire di chi si trattasse e solo nelle ultime settimane gli investigatori, sfruttando la genealogia generica e il dna, sono arrivati alla soluzione di un rompicapo mai risolto. Dando un nome a quel corpo ovvero quello di Steven Lee Knox, un veterano dell’aeronautica statunitense congedato con onore che all’epoca viveva a Everett e scomparso a 24 anni.

Da una prima analisi si ipotizzò che il 24enne fosse annegato e deceduto non più di due settimane prima del ritrovamento, secondo quanto stabilito da un medico legale dell’epoca. Il deterioramento del corpo però ha reso impossibile l’utilizzo delle sue impronte digitali per poterlo identificare e, inoltre, non aveva con sè il portafoglio nè alcun documento. Per 41 anni è stato conosciuto solo come John Doe, caso numero 80-6-444. Fino a giovedì quando l’ufficio del medico legale della contea di Snohomish ha annunciato il suo nome e l’età al momento della morte. Il metodo investigativo utilizzato per capire chi fosse è chiamato genealogia genetica, lo stesso metodo utilizzato per risolvere omicidi di alto profilo nella contea di Snohomish e in tutto il paese.

Il metodo utilizzato per identificarlo

Nel 1980 fu sepolto al Cypress Lawn Memorial Park a Everett ma il corpo di Knox è stato riesumato nel 2018 in modo da poter ottenere un campione di DNA. Questo è stato consegnato a Othram, un laboratorio forense in Texas, che lo ha analizzato e ha costruito un profilo del DNA. Othram ha completato il profilo a giugno e l’ufficio del medico legale lo ha quindi caricato su GEDmatch, un sito Web in cui le persone possono condividere informazioni genetiche. Anche un membro della famiglia del John Doe aveva caricato il proprio DNA, consentendo all’ufficio del medico legale di costruire un albero genealogico. Un investigatore dell’ufficio del medico legale ha trovato più potenziali membri della famiglia e ne ha contattati due i quali hanno confermato di avere un fratello scomparso nel maggio del 1980; i suoi genitori sono morti prima che fosse identiciato. A metà luglio, gli investigatori hanno confermato l’identificazione utilizzando le impronte dentali.