Vicesceriffo va in overdose istantanea dopo l’esposizione al fentanil durante un arresto: il video

Allo scopo di mostrare la pericolosità dell’oppioide sintetico il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego ha diffuso un video che mostra il vice andare in overdose dopo esservi entrato a contatto

Un agente è andato in overdose in seguito all’esposizione al fentanil, un potentissimo analgesico oppioide, sintetico, appartenente alla classe delle 4- anilidopiperidine. È accaduto durante un’operazione di polizia e nelle ultime ore il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego ha deciso di diffondere le immagini della bodycam di un agente, che mostrano gli istanti concitati nei quali un poliziotto salva la vita di David Faiivae. L’episodio è avvenuto il 3 luglio mentre Faiiva stava perlustrando un veicolo alla ricerca di sostanze stupefacenti quando, dopo una breve esposizione al fentanil, è caduto a terra impossibilitato a respirare; un’overdose praticamente immediata, quella che ha colpito l’agente in un parcheggio di San Marcos.

Nel video lo si vede sdraiato fissare il vuoto mentre lotta per respirare. Solo il provvidenziale intervento del suo partner gli ha permesso di sopravvivere perchè altrimenti, come confermato dal dipartimento dello sceriffo, sarebbe certamente morto. Il farmaco ha provocato, nel solo 2020, ben 461 overdose mortali nella conte di san Diego e per tale ragione le autorità hanno deciso di diffondere il video, allo scopo di sensibilizzare le persone in merito ai suoi gravissimi ed immediati effetti. Si teme infatti che entro la fine del 2021 si possa raggiungere la drammatica cifra di 700 morti dato che il farmaco viene sempre più spesso contrabbandato anche nelle carceri. Questa droga sintetica è infatti 50 volte più potente dell’eroina.

Come il collega ha salvato il vicesceriffo

L’agente Scott Crane dopo aver capito cosa sta succedendo al collega, corre verso la sua auto di pattuglia e prende il naloxone, uno spray nasale usato per invertire gli effetti degli oppioidi. Spruzza il farmaco nelle narici di Faiivae e dopo avergli allentato il giubbotto antiproiettile lo fa voltare su un fianco. Quando l’agente riesce a parlare dice “mi dispiace”e Crane risponde: “Sei a posto. Non essere dispiaciuto…. Ti ho salvato, ok? Non ti lascerò morire. Non ti lascerò morire”. Non è chiaro se il fentanil sia stato inalato dal vicesceriffo o se sia ‘passato’ nella pelle per traspirazione.