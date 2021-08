Bimbo di 7 anni trovato senza sensi in piscina: tentato tutto il possibile, ma il piccolo è morto

Sono ore di lutto nel Padovano per la morte di un bambino di 7 anni trovato privo di sensi nella piscina di un parco acquatico. Si teme sia rimasto molto a lungo sott’aqcqua

Un bimbo di soli 7 anni è stato trovato riverso in piscina senza sensi e trasportato urgentemente al pronto soccorso pediatrico di Padova ma purtroppo poco dopo il suo arrivo è deceduto. La tragedia è avvenuta in una delle piscine di un parco acquatico a San Pietro in Gu, in provincia di Padova; la famiglia del piccolo vive a Limena, altro comune del Padovano. Secondo quanto emerso, i medici avrebbero tentato tutte le possibili manovre di rianimazione ma purtroppo non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti basata sulla mancata reazione del bambino durante i soccorsi (non avrebbe mai ripreso i sensi) si ipotizza che possa essere rimasto a lungo sott’acqua senza respirare.

Utilizzato anche il defibrillatore in dotazione

La prima a notare il bimbo privo di sensi è stata una bagnina, che quando si è resa conto che non si risvegliava ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il tutto è accaduto intorno alle 13 e il bambino non era solo: si era recato al parco acquatico con i suoi genitori. Sul posto sono stati tentati, anche mediante l’utilizzo del defibrillatore in dotazione alla struttura, vari tentativi di rianimazione senza esito. È dunque intervenuto l’elisoccorso del 118 per il trasporto d’urgenza del bambino in ospedale. I carabinieri sono intervenuti per raccogliere tutte le testimonianze ed effettuare i necessari accertamenti allo scopo di ricostruire la dinamica del tragico incidente.